Triebwerk lädt zum Filmschauen unter freiem Himmel ein

Am 20.8. veranstalten die "FilTa" (Filmtage) gemeinsam mit dem Triebwerk Wiener Neustadt ein Open Air Screening im Rahmen der Wohnzimmer Kino-Reihe, die heuer bereits dreimal über die Bühne gegangen ist. Diesmal wird die US-Komödie "Booksmart" von Olivia Wilde bei freiem Eintritt und unter freiem Himmel gezeigt.

Zum Inhalt: Amy (Kaitlyn Dever) und Molly (Beanie Feldstein) sind ziemliche Streberinnen und richtige akademische Superstars. Doch die besten Freundinnen müssen am Vorabend ihres Highschool-Abschlusses erkennen, dass sie viel zu viel gelernt und viel zu wenig erlebt haben. In einer einzigen Nacht wollen sie daher alles nachholen, was sie verpasst haben und einmal so richtig die Sau rauslassen.

Der Film wird im im Originalton auf English gezeigt. Einlass 19:30, Beginn 20:30. Eintritt frei! Kartenreservierung hier: booking@triebwerk.co.at

