Triebwerk-Programm im Dezember: Musik, Impro, Kindertheater und Kino

Werbung

Samstag, 3. Dezember 2022 @Triebwerk:

PUNK RIOT – live: Mommy Is Mental, TV Moms (US), The Heroin Whores (D)

Beginn: 20 Uhr, Eintritt: VVK €10,- AK €12,-

Montag, 5. Dezember 2022 @Triebwerk:

Impro im Triebwerk – die Show

Beginn: 19 Uhr, Eintritt: AK €5-10

Donnerstag, 8. Dezember 2022 @Triebwerk:

Workshop: „Grundlagen des Journalismus“

10 bis 17 Uhr, Kostenlos

Samstag, 17. Dezember 2022 @Triebwerk:

Kindertheater – Mission Weihnachten

Beginn: 11 Uhr & 14 Uhr, Eintritt: €5,- (Kinder unter 4 gratis)

Samstag, 17. Dezember 2022 @Triebwerk:

Wohnzimmer Kino – Weihnachtsspecial

Beginn: 20 Uhr, Eintritt: freie Spende

Sonntag, 18. Dezember 2022 @Triebwerk:

Kindertheater – Alle Jahre wieder kommt die Stille Nacht

Beginn: 11 Uhr & 14 Uhr, Eintritt: €5,- (Kinder unter 4 gratis)

Details zu allen Veranstaltungen auf triebwerk.co.at.