„Der Zugang zu Kultur und Medien verändert sich zurzeit rasant, daher ist es wichtiger denn je am Puls zu bleiben und internationale Entwicklungen in einen regionalen Kontext zu stellen“, erklärt Triebwerk-Leiter Conrad Heßler: „Darum bitten wir um rege Teilnahme an unserer – übrigens komplett anonymen - Umfrage. Die Ergebnisse werden in die Ausrichtung des Kulturprogramms im Triebwerk einfließen.“

Teilnehmen können junge Menschen (ca. 15 bis 30 Jahre) mit einem Bezug zu Wiener Neustadt. Die Umfrage dauert nur ca. fünf Minuten und ist ab sofort bis Ende Februar online.