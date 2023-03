Triebwerk vergibt wieder Kreativpreis für junge Kunstschaffende

Fotos, Videos, Gedichte, Lieder oder Zeichnungen. Das Triebwerk will sie alle. Schon fast traditionell startet das Jugend- und Kulturhaus in diesem Frühjahr die „Kreativ Challenge“, bei der Jugendliche unter 30 ihre Kunstwerke einreichen konnten und so die Chance auf Preise in fünf Kategorien hatten.

„Wir möchten Jugendlichen einen Ansporn geben kreativ tätig zu werden. So haben wir in den letzten zwei Jahren über 70 Einsendungen von jungen Künstler*innen erhalten“, so Harald Steiner vom Triebwerk.

Einsendungen bis 16. April

Der Einsendeschluss ist am 16. April. Auch in diesem Jahr ist das Motto ein Jugendwort, das von jeder*m Jugendliche*n frei interpretiert werden darf. „Das Motto lautet ‚toxic‘. Wortwörtlich übersetzt bedeutet es "giftig". Das bietet natürlich viel Raum für Interpretation, was von uns aber gewollt ist“, so Triebwerk-Mitarbeiterin Marie Hanakamp.

Angelehnt an dieses Thema sollen nun neue Werke in den Bereichen „Musik“, „Fotografie“, „Video“, „Bilder & Skulpturen“ und „Kurzgeschichten & Gedichte“ entstehen. Fotos und Videos können übrigens im Triebwerk Medienlabor entstehen. Equipment sowie der Raum selbst steht dort zur freien Verfügung. Mehr Infos dazu gibt es hier: triebwerk.co.at/medienlabor

Einsendungen in den fünf Kategorien werden auch in diesem Jahr von einer Jury, bestehend aus den Gewinner*innen des letzten Jahres gesichtet. Anfang Mai werden die Preisträger*innen gekürt. Die genauen Infos zur Ausschreibung sind ab jetzt hier online: www.triebwerk.co.at/2023/03/02/kreativchallenge23

