Über 100 Beratungen im PopUp-Store „Schaufenster Arbeitsmarkt“

Zwei Wochen lang haben Bürger aus dem Bezirk Wiener Neustadt die Möglichkeit, sich über die Themen Aus- und Weiterbildung, berufliche Weiterentwicklung, berufliche Umorientierung oder Jobsuche in der Region zu informieren. Von 12. bis 24. September findet in der Innenstadt eine Beratung vor Ort statt. Der „Schaufenster Arbeitsmarkt“-Pop-Up Store informiert täglich von 10 bis 17.30 Uhr in der Neunkirchner Straße 11 über alle Angebote des Landes Niederösterreich und neun weiterer Partner. „Die Beraterinnen und Berater waren sehr gut ausgelastet. Nach der ersten Woche verbuchen wir bereits mehr als 100 Beratungen“, freut sich ÖVP-Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger über den Zustrom und ergänzt: „Ziel ist es, unseren Landsleuten die richtigen Informationen und Beratungen zu bieten, damit sie ihre Ressourcen dort einsetzen, wo sie den meisten Mehrwert bringen. Man macht das gut, was man gerne macht.“

Fokus auf Gesundheitsberufe und Kompetenzorientierung gerichtet

Bei einem gemeinsamen Besuch machten sich Landesrat Martin Eichtinger, und Stadtrat Franz Dinhobl ein Bild vor Ort. Besonders die Gesundheitsberufe stießen auf reges Interesse, allen voran der Pflegebereich. „Gute Ausbildung im Pflegebereich ist für uns sehr wichtig. Wiener Neustadt bildet hier von der Pflegeassistenz bis zum Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege alle Pflegeberufe aus“, so ÖVP-Stadtrat Franz Dinhobl, und ergänzt: „Die Beratung im Schaufenster Arbeitsmarkt durch die Landesgesundheitsagentur und Koordinationsstelle leistet hier einen wesentlichen Beitrag, um diese breite Ausbildungspalette mit unserem Pflegepersonal der Zukunft zu versorgen.“

