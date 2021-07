Am Abend des 30. Jänners zog ein unbekannter Täter in der Billa-Filiale an der B17 seine Waffe: Er bedrohte die Kassiererin und erbeutete einen niederen vierstelligen Geldbetrag.

Polizei

Jetzt konnten Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, in Zusammenarbeit mit den Bediensteten des operativen Kriminaldienstes des Stadtpolizeikommandos Wiener Neustadt einen Beschuldigten ausforschen. Es handelt sich um einen 26-jährigen österreichischen Staatsbürger aus Wiener Neustadt. Dieser wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt festgenommen. Er zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig, er sitzt in Untersuchungshaft. Die verwendete Schusswaffe, es handelte sich um eine Gaspistole Walther CP88, konnte bei der Tatortarbeit im Nahbereich des Tatortes sichergestellt werden. Das erbeutete Bargeld wurde bereits ausgegeben.