Landespolizeidirektion Niederösterreich

In Wiener Neustadt hat am Mittwochabend ein vorerst unbekannter Täter beim Verlassen eines Supermarktes in die Kassenlade gegriffen. Er erbeutete nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Ein Angestellter, der den Mann aufhalten hatte wollen, wurde attackiert und an der Hand durch Kratzer leicht verletzt. Der Täter entkam laut Polizei in Richtung Stadtpark.

Der Mann war u.a. mit blauen Jeans, dunklen Schuhen (vermutlich schwarz), blauer Jacke mit Reflektoren an den Ärmeln und am hinteren Schulterbereich, darunter vermutlich einem grünen Kapuzenpullover oder einer Weste bekleidet. Außerdem trug er graue Baumarkthandschuhe. Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wr. Neustadt, Polizeiinspektion Burgplatz, unter Tel.: 059133 / 3391 erbeten.