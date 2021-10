Schwerer Unfall am Samstagabend beim Autobahnknoten Wiener Neustadt: Ein Autofahrer aus Mödling verpasste die Auffahrt zur B17 und krachte in eine Verkehrstafel. Dabei bohrten sich die Metallstützen der Tafel in das Auto, die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt musste das Schild mit dem Trennschleifer entfernen. Der Fahrer blieb unverletzt, die Feuerwehr musste das Auto bergen.