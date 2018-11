Upcycling hat es schon immer gegeben. Was früher selbstverständlich war, weil weniger Material zur Verfügung stand, erlebt heute als bewusste Entscheidung gegen die Wegwerfgesellschaft einen neuen Boom.

„Aus Alt mach Neu“ – so lässt sich das Prinzip von Upcycling zusammenfassen. Die besondere Form des Recyclings verwertet nicht nur wieder, sondern wertet Stoffe auch auf. Mit ein paar einfachen Tricks bekommt eine alte Hose neuen Pep, oder ein löchriges Shirt wird wieder schön.

Diese Tricks kennt Bianca Gram gut und gibt sie in ihrem Geschäft GRABi-Mietfach in der Allerheiligengasse 12 regelmäßig in Workhops an Groß und Klein weiter. Im Zuge der dritten Klimaschutzaktionswoche von weniger CO wird sie heute, Dienstag, und am Donnerstag einen dreistündigen Kurs für Kinder zwischen acht und vierzehn Jahren geben. „Kreativität bei Kindern zu fördern, finde ich besonders wichtig“, meint Bianca Gram im Gespräch mit der NÖN: „Kinder gehen an die Näharbeit oft lockerer heran und lernen sehr schnell.“

Material ist grundsätzlich vorhanden, wer will, kann auch von daheim etwas eigenes zum Upcyclen mitbringen. Infos und Anmeldung im Internet unter www.wenigerCO2.at. Kostenpunkt: 12,50 pro Kind.

Termine der Klimaschutzwoche:

Dienstag, 13.11., 18 Uhr: Klimaschutz beim Roten Kreuz.

Mittwoch, 14.11., 19 Uhr: Vortrag „Energiesparen im Haushalt“, Bldungszentrum St. Bernhard.

Freitag, 16.11., 15-19 Uhr: Kleidertausch, Bildungszentrum

Samstag, 17.11., 9-12 Uhr: Nähworkshop Upcycling, Nähstube Schramm, Bahngasse.