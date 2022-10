Van der Bellen in der Stadt knapp über, im Bezirk unter 50 Prozent

Der Wahlsonntag brachte in Stadt und Bezirk keine großen Überraschungen - die Ergebnisse lagen in beiden Fällen recht nahe am bundesweiten Resultat.

In der Stadt kam Alexander Van der Bellen vorläufig (Urnenwahlergebnis ohne Briefwahl) auf 50,51 Prozent, dahinter liegen Walter Rosenkranz (20,36 %), Dominik Wlazny (10,30 %), Tassilo Wallentin (8,74 %), Gerald Grosz (6,99 %), Michael Brunner (2,03 %) und Heinrich Staudinger (1,07 %).

Im Bezirk sieht das vorläufige Ergebnis so aus: Van der Bellen 47,31 %, Rosenkranz 22,76 %, Wallentin 10,12 %, Wlazny 8,67 %, Grosz 7,38 %, Brunner 2,31 % und Staudinger 1,45 %.

Jubel über die Wiederwahl Van der Bellens gibt es naturgemäß bei den Wiener Neustädter Grünen: "Auch wenn Wahlen immer mit einer gewissen Aufregung einher gehen, habe ich nie Zweifel gehegt, dass unser Präsident Van der Bellen auch diese Wahl gewinnen wird", sagt Stadträtin und Stadtparteichefin Selina Prünster zur NÖN: "In seiner ruhigen und besonnenen Art hat er diesem Land gut getan und wird es mit Weitblick auch die nächsten sechs Jahre tun. Das haben die Österreicherinnen und Österreicher entschieden und dafür bin ich von Herzen dankbar."

Bei den Freiheitlichen ist man mit dem Abschneiden von FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz ebenfalls zufrieden: "Wir konnten heute in Wiener Neustadt ein gutes Ergebnis, das über dem Bundesschnitt liegt, erzielen", so Stadtparteiobmann Philipp Gerstenmayer in einer ersten Reaktion gegenüber der NÖN: "Das zeigt, dass die FPÖ rund um Walter Rosenkranz die richtigen Themen anspricht und die einzige Partei ist, die konsequent gegen Teuerung, überzogene Coronamaßnahmen und Massenmigration auftritt. Jetzt heißt es, auf allen Ebenen weiter zu arbeiten, um Österreich voran zu bringen."

"Ich möchte dem in seinem Amt bestätigten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum heutigen Wahlergebnis gratulieren und allen danken die vom Wahlrecht Gebrauch gemacht haben", so ÖVP-Bezirksparteiobmann Christian Stacherl gegenüber der NÖN: "Ein spezieller Dank gehört allen, die in den Wahlbehörden tätig waren und somit für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl gesorgt haben."

Auch Wiener Neustadts SPÖ-Stadtparteichef Vizebürgermeister Rainer Spenger gratuliert Van der Bellen zur Wiederwahl: "Gratulation dem alten und neuen Bundespräsidenten", so Spenger, der gegenüber der NÖN aber auch einen negativen Aspekt des Wahlsonntags anspricht: "Was mir Sorgen macht, ist die geringe Wahlbeteiligung. Sie war meines Erachtens dem skurrilen personellen Angebot geschuldet." Im Bezirk liegt die Wahlbeteiligung (ohne Briefwahl) vorerst bei 63,72 Prozent, in der Stadt bei lediglich 54,08 Prozent - in beiden Fällen wird sie mit der Briefwahl aber noch steigen.

