Verein "Zeitpolster" sucht Helfer

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Mit seinem innovativen Betreuungskonzept für kostengünstige Nachbarschaftshilfe ist der Verein "Zeitpolster" bereits in vielen österreichischen Städten aktiv. Nun wurde auch in Wiener Neustadt ein Team gegründet, das sich im Rahmen eines Besuchs im Alten Rathaus bei Bürgermeister Klaus Schneeberger vorstellte.

Das Konzept von "Zeitpolster" bietet Betreuungsleistungen wie Einkaufen, Begleitung bei Arztbesuchen, Mithilfe im Haushalt, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer heute Hilfe braucht zahlt 8 Euro pro Stunde – davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto für die Helfenden, um Leistungen von außen anzukaufen, falls die eine oder andere Betreuung im Zeitpolster-Netzwerk einmal nicht verfügbar ist. Nachdem das Wiener Neustädter Team nun fertig geschult ist, soll in der Region ein Netzwerk aus Helferinnen und Helfern aufgebaut werden – Interessierte können sich auf www.zeitpolster.com unverbindlich registrieren

"Zeitpolster ist Gemeinwohl-Arbeit im besten Sinne des Wortes. Die Plattform bringt uns als Gesellschaft näher zusammen, und die Hilfe kommt dort an, wo sie gerade gebraucht wird. Ich bedanke mich für die Initiative und freue mich, dass dieses soziale Projekt nun auch in Wiener Neustadt Fuß fassen wird", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.