Verfolgungsjagd: Polizisten verbrachten Nacht im Spital .

Der Pkw-Lenker, der sich am Sonntag in Niederösterreich eine Verfolgungsjagd mit der Exekutive lieferte, hat laut ersten Angaben die Beamten der Zivilstreife nicht als Polizisten anerkannt. Der Fahrer nahm bei der Flucht von Wiener Neustadt einen Beamten ein paar Meter auf der Motorhaube mit. Der Beamte erlitt vermutlich einen Wadenbeinbruch, hieß es von der Polizei am Montag.