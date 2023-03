Vergewaltigung von 13-Jähriger: U-Haft für Verdächtigen beantragt

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat die Verhängung der Untersuchungshaft über den Beschuldigten beantragt, der in der Nacht auf Sonntag auf der Toilette eines Wiener Neustädter Innenstadt-Lokals eine 13-Jähriger vergewaltigt haben soll. Wie Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, der APA sagte, habe sich der 21-Jährige bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der rumänische Staatsbürger - er ist bereits vorbestraft - wurde am Mittwochabend in Gloggnitz festgenommen.

Erfolgreiche Suche Nach Vergewaltigung: Gesuchter im Bezirk Neunkirchen festgenommen

Weiterhin ungeklärt ist, wie die 13-Jährige (und eine gleichaltrige Freundin) in das Szenelokal gekommen sind. Der Zutritt bzw. der Alkoholausschank ist erst ab 16 Jahren erlaubt.

Ermittelt wird von der Polizei auch bezüglich der Weitergabe des Videos, das von einer 16-Jährigen gefilmt und verbreitet worden sein soll. Dem Verdächtigen würde übrigens auch im Falle eines „freiwilligen Beischlafs“ Ungemach drohen. Der Sex mit einer 13-Jährigen ist eine Straftat und fällt unter „Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen“. Darauf stehen bis zu zehn Jahre Haft.

