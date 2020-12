Die Stadt übernimmt dabei 20 Prozent der Kosten und will so auch den Kundinnen und Kunden in finanziell schwierigen Zeiten beim Geschenkekauf unter die Arme greifen.

Wann und wo können Gutscheine erworben werden?

Der Verkauf findet in den Kasematten – Eingang über den Stadtpark (Promenade) – in der Zeit von 7. bis 11. Dezember, jeweils 9 bis 18 Uhr statt. Eine Vorreservierung ist nicht erforderlich, um Bankomatzahlung wird gebeten. Vor und in den Kasematten sind die Corona-Schutzmaßnahmen unbedingt einzuhalten.

Wie hoch ist der Rabatt bei den Gutscheinen?

Alle Käuferinnen und Käufer dürfen sich über eine Ersparnis von 20 Prozent freuen – sie zahlen damit beispielsweise für Gutscheine im Wert von 100 Euro nur 80 Euro.

Wie viele Gutscheine können gekauft werden?

Pro Person können Gutscheine im Wert von maximal 300 Euro gekauft werden – für den Kauf ist eine namentliche Registrierung erforderlich, ein Personalausweis ist unbedingt vorzulegen. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht – insgesamt werden 100.000 Gutscheine á 10 Euro aufgelegt.

Können Gutscheine für enge Angehörige mitgekauft werden?

Für eine im selben Haushalt lebende Person oder einen engen Familienangehörigen können Gutscheine mitgekauft werden – pro Person sind somit maximal 2 Tranchen á 300 Euro möglich. Für jede Person ist ein Personalausweis mitzubringen.

Der Infopoint Altes Rathaus ist während der Gutschein-Verkaufszeiten geschlossen und damit kommende Woche nur am Samstag, dem 12. Dezember, geöffnet.

Alle Infos zum „Weihnachts-Gutschein 2020“ – etwa die Einlöse-Möglichkeiten – findet ihr gesammelt auch auf www.wiener-neustadt.at/gutschein.