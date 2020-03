Österreich läuft auf Minimalbetrieb – und das gilt auch für alle Einkaufszentren. Im Fischapark und in der Merkurcity sind aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung ein Großteil der Geschäfte geschlossen.

Ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Banken, Poststellen, Trafiken und Tierfuttergeschäfte (siehe Info-Box).

Damit das Ansteckungsrisiko aber – so gut es geht – reduziert werden kann, haben die Einkaufscenter zusätzliche Hygiene-Vorkehrungen eingeführt. „Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, die Reinigungsintervalle im gesamten Center und den Toilettenanlagen massiv erhöht. Die Eingänge wurden mit Desinfektionsspender ausgestattet und an die Mieter sind Schreiben gegangen mit Empfehlungen und der Aufforderung, die Mitarbeiter in Sachen Schutzmaßnahmen zu sensibilisieren“, erklärt Sandra Klawacs, Centermangerin in der Merkur City. Auch im Fischapark wird die Situation ernstgenommen: „Alle Vorgaben werden von uns strikt eingehalten. Für die regelmäßige Händedesinfektion stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. Die Reinigungsintervalle im Center wurden verstärkt“, heißt es aus der Marketingabteilung.

Der Marienmarkt am Hauptplatz hat seit Montag geschlossen. Seit heute, Dienstag, sind die Gastronomiebetriebe geschlossen – manche bieten einen Lieferservice an: So hat etwa die Jedermann Cafe-Bar am Hauptplatz einen Lieferdienst eingerichtet, Bestellungen unter 0676/883733889.