„Vielrad“: Fokus auf Lasten- und Kinderräder in der Allerheiligengasse

Seine kleine Tochter gab für Martin Dockal den Anstoß für die Unternehmensgründung: „Als sie letzten Sommer ein Jahr alt wurde, haben wir überlegt, wie wir mit ihr vernünftig mit dem Rad unterwegs sein können“, erzählt Dockal im Gespräch mit der NÖN: „Meines Erachtens ist das Lastenrad das einzig vernünftige Transportmittel, wenn man mit kleinen Kindern mit dem Rad unterwegs ist: Sie sitzen vor dir in der Box und du siehst sie.“

Dockal und seine Frau sahen sich nach einem Lastenrad um, fanden für ihre favorisierte Marke „Babboe“ ein Fachgeschäft in Wien und eines in Graz – und Dockal beschloss: Da ist noch Platz für eines dazwischen. „Nachdem ich HTL-Maschinenbauer bin, beim Papa auf der Landwirtschaft immer gern Sachen repariert habe und auch sonst handwerklich geschickt bin, habe ich überlegt: Fahrräder reparieren und verkaufen, das kann ich auch.“

Gesagt, getan: Ab 5. April hat das „Vielrad“ in der Allerheiligengasse 12 (zwischen Lange Gasse und Haggenmüllergasse) geöffnet. Der Schwerpunkt liegt auf Lastenrädern und Kinderrädern, inklusive Zubehör wie Helme etc. Zusätzlich bietet Martin Dockal in seiner Werkstatt Service für Räder aller Art und Marken an. Dazu kommen bald „Re-used bikes“: „Gebrauchte Räder, die repariert, serviciert und zu einem guten Preis wieder verkauft werden“, sagt Dockal.

Der gebürtige Weinviertler, den es „der Liebe wegen nach Neustadt verschlagen hat“, setzt im Alltag auf ein Lastenrad – auch wenn er von seinem Wohnort Katzelsdorf in die Stadt fährt: „Das Lastenrad ist eine gute Alternative zum Auto für die alltäglichen Wege und den täglichen Einkauf“, sagt Dockal. Seiner Tochter taugt es ebenfalls: „Sie sitzt vorne in der Box mit Helm und Sonnenbrille und genießt die Fahrt.“

