Virtual Reality-Erlebnis: Escape Room mal anders

Wer ein Fan von Escape Rooms ist, der kann sich im Freizeittempel einer neuen Herausforderung stellen. Seit letzter Woche kann man dort durch Virtual Reality-Brillen in knapp 20 Escape Rooms eintauchen und mit den Controllern Rätsel lösen. Unter Virtual Reality (VR) versteht man eine mit einer Software erstellte, künstliche Umgebung, die dem Benutzer so präsentiert wird, dass er diese als seine Realität annehmen kann.

„Es gibt verschiedene Räume, zum Beispiel Space-Escape Rooms oder Horror. Aber auch eins mit Alice im Wunderland“, erzählt Richi Auth, der selbst Gamer ist. Auth ist Betreiber des Hotels Freizeittempel und möchte seine Leidenschaft in das Haus bringen. „Der nächste Virtual Escape Room ist in Wien, also sind wir in Neustadt und Umgebung die einzigen, die das anbieten“, so Auth.

Gespielt werden kann alleine oder mit bis zu vier Leuten. Zwei Räume sind für das VR-Erlebnis ausgestattet. Zusätzlich gibt es auch Arcade-Spiele.

Buchen kann man direkt auf der Homepage www.vr-tempel.at , dort sind die Spiele auch beschrieben. Eine Stunde kostet pro Person 32 Euro. „Man spielt bei uns auch wirklich eine Stunde. Wenn man mit dem Escape Room früher fertig ist, bieten wir noch an, ein Arcade- Spiel zu spielen“, ist Auth wichtig zu erwähnen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 12 bis 22 Uhr.

