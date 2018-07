Vor ziemlich genau einem Jahr sorgte das Google-Auto mit der markanten Kamera-Installation am Dach für Aufsehen, als es seine Runden durch die Stadt drehte. Seit wenigen Tagen ist nun das Ergebnis im Internet sichtbar: Beim kostenlosen Google „Street View“ kann man jetzt einen virtuellen Stadtrundgang unternehmen. Allerdings mit Einschränkungen: Erfasst wurden hauptsächlich die größeren Straßen und die Innenstadt – mit Ausnahme der Fußgängerzonen, versteht sich.

„Street View“ bietet 360-Grad-Momentaufnahmen mit Stand Juli 2017. So sind einige Aufnahmen schon wieder veraltet: In der Ungargasse bietet Google etwa noch eine Ansicht der ehemaligen „Bawag“-Filiale, die mittlerweile abgerissen und durch einen Wohnbau ersetzt wurde. Nummerntafeln und Gesichter werden übrigens automatisch verpixelt, also unkenntlich gemacht – auch bei den meisten Werbeplakaten.

Abrufbar ist „Street View“ unter maps.google.com.