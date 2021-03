Jetzt ist es fix: Ab kommender Woche werden in Wiener Neustadt Ausreisekontrollen durchgeführt. Ein entsprechender Erlass wurde dem Magistrat am Samstagvormittag zugestellt. Im Erlass heißt es wörtlich: "Die Kontrollen haben in möglichst hoher Intensität mittels Stichprobenkontrollen zu erfolgen. Dazu kann auch der Assistenzeinsatz des Österreichischen Bundesheeres angefordert werden." Wann genau kontrolliert wird, stehe aber noch nicht fest, heißt es auf NÖN-Anfrage aus dem Rathaus. Für die Umsetzung des Szenarios brauche man entsprechend mehr Tests und die wären noch nicht vorhanden. Kontrolliert wird von der Polizei, ähnlich wie bei einem Planquadrat.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger in einer ersten Reaktion: "Ich gehe davon aus, dass auf Landesebene am Montag die entsprechenden weiteren Schritte zur Erlassung der notwendigen Verordnung gesetzt werden. In der Zwischenzeit bereiten wir uns in der Stadt auf die zu setzenden Maßnahmen vor. Positiv ist zu vermerken, dass unser Druck augenscheinlich gewirkt hat und eine gänzliche Abriegelung vom Tisch ist. Die von Minister Anschober angeordneten Kontrollen werden stichprobenartig durchgeführt, womit die Hoffnung besteht, dass das befürchtete Chaos am Bahnhof und an den Stadtausfahrten ausbleiben wird."

Allerdings stehe für ihn fest, dass die dafür notwendigen Testkapazitäten für die Bevölkerung bereitstehen müssen. "Ich gehe davon aus, dass wir täglich 15.000 Tests durchführen müssen. Aktuell werden 2.000 Menschen pro Tag getestet, damit sind wir im Verhältnis zur Einwohnerzahl Spitzenreiter in Österreich. Voraussetzung für den massiven Ausbau der Tests ist die zur Verfügung Stellung von ausreichend Testkits und Testmaterial durch das Gesundheitsministerium, ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres und ausreichend vorhandenes, qualifiziertes Personal für die Durchführung der Tests. Ich gehe also davon aus, dass die von Minister Anschober angeordneten Kontrollen erst frühestens Ende der kommenden Woche umgesetzt werden können. Hätte es Minister Anschober in den letzten Tagen, vor Erlassung der Verordnung, der Mühe wert gefunden, mit der Stadt Kontakt aufzunehmen, um die organisatorischen Maßnahmen zu besprechen, anstatt uns als Verantwortliche im Unklaren zu lassen, wären wir heute schon weiter und hätten viel Verunsicherung hintanhalten können."

Zur Aufstellung der Testkapazitäten laufen bereits die Gespräche mit den Einsatzorganisationen, dem Bundesheer und dem Land Niederösterreich. Am Montag werden die weiteren Details bekannt gegeben. "Abschließend fordere ich den Gesundheitsminister noch einmal auf, für Wiener Neustadt – ähnlich wie für Schwaz in Tirol – ausreichend Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Die organisatorischen Vorkehrungen dafür wurden seitens der Stadt getroffen. Denn eine Durchimpfung der Bevölkerung ist in Wahrheit der wirksamste Game Changer bei der Bekämpfung der Pandemie," so Schneeberger

Die Ausreisetests werden von der Stadtregierung kritisch gesehen, auch in der Bevölkerung gab es zuletzt lautstarke Proteste. Befürchtet werden unter anderem massive Behinderungen für Pendler.