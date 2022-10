Wein- und Genussfestival "MondoVino" im Sparkassensaal

Über 40 Winzer und Winzerinnen sowie Spirituosen- und Delikatessen-Produzenten aus aller Welt sind Teil der ersten „MondoVino on Tour“ Station. Mit dabei aus Österreich sind unter anderem die Weinmacher Gesellmann, Neumeister, Lackner Tinnacher und Pia Strehn sowie internationale Winzer wie Torres, Christian Moueix und Etienne Goutorbe von Henri Goutorbe. Neben bekannten Weinklassikern, trendigen Newcomern und hochwertigen Spirituosen warten unter anderem Neuheiten aus den Reihen der feinen Delikatessen (unter anderem Olivenöl und Spirituosen) auf die Besucher. Vorverkaufspreis für VinoCard- und Sparkassen-Kunden gültig bis 4. November:39 Euro pro Tagesticket, der Preis an der Abendkassa beträgt 50 Euro pro Tagesticket. Tickets erhältlich online und in allen WEIN & CO Shops.

