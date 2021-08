Martin Gruber war am Samstagvormittag einer der wenigen, die sich in der Arena Nova impfen ließen. „Die ständige Testerei ist mühsam. Nicht nur in den Lokalen, sondern auch beim Sport“, erzählt der 30-jährige Wiener Neustädter.

Martin Gruber ließ sich am Samstag impfen. NOEN

So wie er dachten jedoch nicht viele junge Menschen. Über 12.000 Einladungen hatte die Stadt Wiener Neustadt im Vorfeld per Brief für die Aktion „Impfen unter 30“ ohne Voranmeldung an junge Wiener Neustädter ausgeschickt. Bei einem NÖN-Lokalaugenschein am Samstag war sowohl Vormittag als auch Nachmittag aber nur wenig los. Insgesamt wurden so Samstag und Sonntag nur 660 Personen geimpft, obwohl tausende Impfdosen zur Verfügung gestanden wären.

Enttäuscht zeigt sich das Stadtoberhaupt Klaus Schneeberger: „Mit den 660 jungen Menschen, die sich impfen ließen, haben sich meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Ich bedanke mich aber bei all jenen, die das Angebot angenommen und so ihren Beitrag zur Überwindung der Pandemie geleistet haben. Erfreulich ist, dass auch die Menschen mit Migrationshintergrund bei der Impfung waren. Somit haben meine Bemühungen in diese Richtung Früchte getragen,“ meint Schneeberger, der im Vorfeld Gespräche mit Vereinen mit Migrationshintergund geführt hatte.

Weniger Jugendliche in der Herrengasse

Dass die Impfwilligkeit unter den Jugendlichen nicht so groß ist, bestätigen auch Herrengassen-Gastronomen im Gespräch mit der NÖN – nicht ohne Sorge. Zum einen, weil sie weniger um ihre Gesundheit fürchten, aber auch Verschwörungstheorien wie eine „Chip-Verpflanzung“ seien verbreitet. Generell sei in der Partymeile seit der 2G-Regel (Geimpft oder PCR-Test) auch merklich weniger los, berichten die Gastronomen übereinstimmend.

Apropos Gastronomie: Die wurde am Donnerstag, Freitag und Samstag von Polizei und Magistrat auf Einhaltung der Corona-Regeln überprüft. Kontrolliert wurden sowohl Kaffeehäuser und Restaurants als auch Nachtlokale. Das Ergebnis: Die „3G- und 2G-Regeln“ seien so gut wie überall eingehalten worden, heißt es auf NÖN-Anfrage seitens des Magistrats, vereinzelt seien beratende Gespräche notwenig gewesen. Auffällig: Anzeigen gab es wieder einmal wegen Verstöße des Tabakgesetzes – unter anderem wegen Wasserpfeife-Rauchens.