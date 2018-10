Zwei unbekannte männliche Täter sollen am 2. August am Bahnhofsplatz in Wr. Neustadt ein versperrt abgestelltes Fahrrad gestohlen haben. Das Bike dürfte einen Wert im hohen dreistelligen Eurobereich haben.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wr. Neustadt-Burgplatz unter der Telefonnummer 059133-3391 erbeten.