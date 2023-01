„Wie der Ring in Wien“: Neustädter Fassaden als Kalender

Werbung

Zum mittlerweile vierten Mal führt Fotograf Rene Triebl mit seinem Kalender mit Bildern von Wiener Neustädter Fassaden durch das Jahr. Thema des diesjährigen Kalenders: Fassaden des Historismus. „Speziell dieser Teil der Serie soll zeigen, dass auch Wiener Neustadt eine Ringstraße hat, die sehr ähnlich der Ringstraße in Wien ist“, sagt Triebl im Gespräch mit der NÖN: „Viele wissen gar nicht, was es da alles gibt.“

Im Mai zu sehen: Die Pöckgasse 6. Foto: NOEN

Tatsächlich gibt es so viele Fassaden des Historismus in der Stadt, dass sich auch der Kalender 2024 diesem Thema widmen soll. Der Kalender führt zu so manchem Aha-Erlebnis beim nächsten Spaziergang durch die Stadt: Häuser, an denen man unzählige Male vorbeigegangen oder -gefahren ist, sieht man mit anderen Augen. Auch, weil man mit dem Kalenderbild im Hinterkopf den Blick bewusst(er) auf die Fassade lenkt.

Am Februar-Bild: Die Pöckgasse 8. Foto: Foto Triebl

Der Kalender ist bei Bücher Hikade in der Herzog-Leopold-Straße erhältlich oder per Mail: renetriebl@gmail.com .

