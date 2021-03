Die „größte Test-Offensive Österreichs“ mit Kapazitäten von bis zu 15.000 Tests pro Tag, ist eine Gemeinschaftsproduktion: Die Stadt hat einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert, um die Test-Kapazitäten stemmen zu können. Rund 220 Soldaten sind aktuell bei den verschiedenen Teststandorten im Einsatz, 80 weitere wären als Reserve abrufbar.

Einen Besuch bei der Teststation in der Arena Nova stattete am Samstag Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zusammen mit ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und MilAk-Kommandant Karl Pronhagl ab. Dort sah man den Soldaten über die Schulter, sowohl bei der Anmeldung zum Test als auch bei der Durchführung eines Nasenbohrer-Tests.

Auch die Polizei hat Unterstützung bekommen: Rund 25 Polizisten aus dem Industrieviertel versehen im Moment bei den Kontrollen in der Stadt Dienst.

Vom Roten Kreuz sind täglich 15 Tester bei den Antigen-Tests im Einsatz, seit Donnerstag vergangener Woche ausschließlich Ehrenamtliche. Beim PCR-Drive-In, wo im Schnitt 600 Tests täglich durchgeführt werden, sind weitere drei Tester.

Zu den Partnern zählt auch die Freiwillige Feuerwehr: Die Florianis waren u.a. beim Aufstellen der mobilen Testcontainer, dem Transport von Schutzausrüstung und Tests und anderen Logistikleistungen im Einsatz.

An der FH haben sich rund 100 Studierende freiwillig für eine Mitarbeit gemeldet: Aus den drei Studiengängen Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, Biomedizinische Analytik und Logopädie. Die FH stellt damit aktuell die größte Anzahl an Testern an den Standorten in der Stadt.

Nicht zuletzt ist auch die Stadt selbst stark gefordert: Rund 50 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind im Corona-Einsatz. Dazu kommen noch einmal 50 Magistratsbedienstete, die u.a. bei der Logisik im Einsatz sind.