Wie Personenschützer ausgebildet werden

Weil in Österreich immer mehr Menschen Personenschutz benötigen, wurde innerhalb der Cobra eine eigens dafür spezialisierte Einheit aufgestellt. Ausgebildet werden die Mitglieder dieser Einheit unter anderem von Ausbildner Erwin T., der bereits seit 20 Jahren Personenschützer beim Einsatzkommando Cobra trainiert. Das Risiko, dass Politikern und anderen bedrohten Personen etwas passieren kann, ist allgegenwärtig – wenngleich Personenschutz für die Familien der bedrohten Person und der bedrohten Personen selbst natürlich nicht angenehm ist, wie auch der ehemalige Bundeskanzler und jetzige Außenminister Alexander Schallenberg weiß: „Jeden Tag. Rund um die Uhr. Auch an Wochenenden. Das ist schon sehr einschneidend, wenn man seinen eigenen Kindern, die vielleicht noch minderjährig sind, erklären muss, dass sie am Weg in die Schule begleitet werden müssen und Personenschutz brauchen.“

Ein Kamerateam von ServusTV war exklusiv beim ersten Lehrgang der Personenschützer von morgen dabei und hat ihre harte und schweißtreibenden Ausbildung begleitet. In drei Teilen zeigt „Servus am Abend“ ab heute, Mittwoch, um 18:05 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Ausbildung und begleitet die Personenschützer auch bei einem Staatsbesuch des niederländischen Königspaares in Wien sowie einer Auslandsreise von Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg nach Ägypten und in die Türkei.

