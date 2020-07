Wieder verstärkte Schutzmaßnahmen in den Rathäusern .

In den vergangenen Tagen hat sich die Situation rund um die Corona-Pandemie in Österreich wieder etwas verschärft – auch in Wiener Neustadt. Aktuell zählt die Stadt 18 Erkrankte, wobei der Großteil davon auf das Freikirchen-Cluster zurückzuführen ist.