Es ist Ende Februar 2021, kurz vor 8 Uhr morgens, als ein Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug des Roten Kreuzes Wiener Neustadt zu einer bewusstlosen Person auf einer Straße im Musikantenviertel in Wiener Neustadt alarmiert werden.

Beim Eintreffen des Rettungswagens stellt sich die Situation noch dramatischer dar: Das Herz der 37-jährigen Frau W. schlägt nicht mehr, eine Arbeitskollegin hat bereits mit der Wiederbelebung begonnen – die Sanitäter setzen diese mit erweiterten Maßnahmen fort. Gemeinsam mit dem kurz darauf eintreffenden Notarztteam wird mit intensivmedizinischen Maßnahmen alles darangesetzt, das stillstehende Herz wieder zum Schlagen zu bringen.

Schon nach rund zehn Minuten Reanimation inklusive Einsatz des Defibrillators dann die gute Nachricht: Die Maßnahmen zeigen Wirkung und ein eigenständiger Kreislauf ist wieder vorhanden. Nach der weiteren Versorgung wird der Transport in das Landesklinikum Wiener Neustadt angestrebt und die Patientin in stabilem Zustand an das Klinikpersonal übergeben.

Nachdem Frau W. ohne größere Folgeschäden aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte und es die Corona-Bestimmungen erlaubten, gab es ein bewegendes Wiedersehen mit den eingesetzten Rotkreuz-Teams. So besuchte Frau W. gemeinsam mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern die Mannschaft in der Bezirksstelle Wiener Neustadt und überreichten den Retter Blumen und Pralinen. Das größte Dankeschön und der gleichzeitig schönste Moment war jedoch der Besuch an sich, denn: Leider endet ein Herzstillstand selten so glimpflich wie in diesem Fall und noch seltener kommen solche Treffen zustande – umso größer war also die Freude bei allen Beteiligten.

Erste Hilfe rettet Leben

Bei einem Herzstillstand zählt jede Sekunde – pro Minute ohne Wiederbelebung sinkt die Chance, diesen zu überleben um rund 10%. Daher ist es enorm wichtig, diesen lebensbedrohlichen Zustand rasch zu erkennen, sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen und den Notruf 144 zu wählen. Sofern ein Defibrillator (AED) in der Nähe ist, soll auch dieser zusätzlich verwendet werden. Die Angst, dabei etwas falsch zu machen, ist unbegründet – das einzige was man falsch machen kann ist, gar nichts zu tun.

Um für diesen und andere Notfälle gerüstet zu sein, empfiehlt das Rote Kreuz, regelmäßig einen Erste Hilfe-Kurs zu besuchen – alle Termine sind unter www.erstehilfe.at zu finden.