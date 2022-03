Expertin Verena Ehold: „Jodtabletten machen derzeit keinen Sinn“

Die Bilder vom brennenden Gebäude auf dem Areal eines ukrainischen Atomkraftwerks haben bei vielen Erinnerungen an die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ausgelöst. Österreichweit gefragt war in diesen Tagen deswegen auch die Expertise von Verena Ehold. Die Wiener Neustädterin ist seit drei Jahren Leiterin der Abteilung Strahlenschutz im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

„Zu so einer Explosion wie in Tschernobyl würde es nicht kommen“

Und sie kann vorweg beruhigen: „Die Bauart des betroffenen Reaktors ist mit jenem von Tschernobyl nicht vergleichbar. Würde Kühlwasser entweichen, würde die Kettenreaktion sofort unterbrochen werden. Zu so einer Explosion wie in Tschernobyl würde es nicht kommen“, erklärt sie im Gespräch mit der NÖN.

Unzerstörbar sei ein Atomkraftwerk zwar nicht, aber grundsätzlich seien die Reaktoren mit ihrer meterdicken Betonummantelung auch gegen verschiedene Szenarien wie etwa Flugzeugabstürze gesichert, so Ehold, wobei kriegerische Szenarien in Sicherheitskonzepten nicht eingeplant wären.

Im Falle eines Reaktor-Unfalls, etwa in der Ukraine, würde Österreich binnen weniger Minuten Bescheid wissen, „noch bevor es zu einer Strahlenbelastung nach außen hin kommt“, erklärt die Expertin. Eine Vertuschung wie damals in Tschernobyl sei nicht möglich – auch weil sich die Nachrichten über Twitter & Co. mittlerweile rasend schnell verbreiten würden. Auch eine radioaktive Wolke in Richtung Österreich würde dank des Frühwarnsystems sofort entdeckt werden.

„Sorgen sollte man sich eher um die Menschen im Krieg in der Ukraine machen.“

Von der vorbeugenden Einnahme von Jodtabletten rät sie übrigens dringend ab: „Das ist derzeit in keinem Fall sinnvoll und kann auch gefährlich werden. Generell sollte man solche Tabletten nur auf Anweisung von Ärzten bzw. Behörden einnehmen“, betont Verena Ehold. Angesichts der komplexen Thematik könne sie die Sorgen der Menschen in Österreich zwar verstehen, meint Ehold: „Man sollte sich aber nicht mit Dingen belasten, die mit großer Wahrscheinlichkeit nicht eintreten werden. Sorgen sollte man sich eher um die Menschen im Krieg in der Ukraine machen.“

Infos zum Thema sowie auch laufende Updates gibt es übrigens auf www.strahlenschutz.gv.at .

