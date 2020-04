Wohnungsbrand: Kinder reagierten vorbildlich .

Ein Mädchen und ein Bursche (zwischen 9 und 12 Jahren) bemerkten am heimischen Herd um kurz nach halb zwei am 16. April 2020 ein rauchendes Holzbrett. Da die Mutter nur kurz nicht im Raum war, wählte die Tochter geistesgegenwärtig sofort den Notruf der Feuerwehr 122 und verhinderte so schlimmeres.