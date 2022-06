Würdiger Rahmen für den runden Geburtstag

Vollbild

Die Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Raoul Herget.

Miriam Doppler und Chiara Geier (Bad Schönau). Geschichtliches am Stand von Hochwolkersdorf. Das Team der Arbeiterkammer rund um Bezirksstellenleiter Gerald Pahr (Mitte). ÖVP-Gemeinderäte Wolfgang Horvath, Sabine Gremel und Hans Machowetz mit Gerti Hatvan (2.v.l.). Das Felixdorf-Mobil, angetrieben von fleißigen Radlern. Zinnfigurenwelt: Hannelore Handler-Woltran. Barbara Mehlstaub und Cordula Jarosch. Felixdorfs Bürgermeister Walter Kahrer, Nationalratsabgeordnete Petra Vorderwinkler, Vizebürgermeister Rainer Spenger, Gemeinderat Andreas Hueber und Klubobmann Reinhard Hundsmüller (alle SPÖ). Der Verein „Custos in Via“ aus Lanzenkirchen präsentierte sich am Bezirksfest in der Neunkirchner Straße.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer, SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller, ÖVP-Landesrat Jochen Danninger und Schülerinnen der HLW mit der 4-Viertel-Genusstorte. Stadtchef Klaus Schneeberger mit Landtagspräsident Karl Wilfing am Wiener Neustädter Hauptplatz. Dompropst Franz Xaver Brandmayr bei der Messe am Hauptplatz. ÖVP-Stadtrat Philipp Gruber, Moderatorin Celine Anzur und ÖVP-Klubchef Matthias Zauner. Flugrad Wiener Neustadt: Martin Felber, Daniel Spitzer, Obfrau Manda Filipovic-Eberher und Stefan Schober. Über den Dächern des BORG: Ein Cobra-Beamter bei der Leistungsschau.

„Ehrenamts-Walk of fame“ vor dem Weltladen in der Neunkirchner Straße. Zielspritz-Übung bei der Feuerwehr: Ben mit Großvater Michael Frank. Großes 160-Jahre-Jubiläumsfest: Floriani der FF Wiener Neustadt. MK Waidmannsfeld: Rudolf und Michaela Donninger, Günter Wöhrer, Sabine Wehrl, Lea Rupprecht und Franz Kaiser. Die Pfingstschnalzer aus Wiesmath. Einige Vertreter aus dem Bezirk: Hubert Postiasi, David Diabl, Anja Koffler, Uwe Mitter, Katharina Trettler, Josef Schrammel, Michael Nistl und Christian Stacherl (alle ÖVP).

