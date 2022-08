Zahl der Hitzetage steigt: Schon 32 Mal über 30 Grad

32 heiße Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad Celsius stieg, gab es heuer bereits in der Stadt. Das ergibt eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) auf Anfrage der NÖN.

„Es besteht noch eine gewisse Möglichkeit, dass der eine oder andere Hitzetag am kommenden Wochenende bzw. Anfang nächster Woche hinzukommt“, sagt Alexander Orlik von der Fachabteilung Klima der ZAMG.

Die meisten heißen Tage gab es in der Stadt im Jahr 2015, damals wurden an 42 Tagen mehr als 30 Grad gemessen. Im Vorjahr wurden insgesamt 25 Hitzetage vermerkt.

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Zahl der Hitzetage in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen ist. Orlik: „Das neue klimatologische Mittel (Mittelungszeitraum 1991-2020) beträgt für Wr. Neustadt 20,3 heiße Tage. Das ist ein deutliches Plus zur alten Klimanormalperiode (1961-1990). In diesem Zeitraum gab es in Wr. Neustadt in einem durchschnittlichen Jahr nur 9,4 heiße Tage.“

