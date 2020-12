47.500 Neustädter (Haupt- und Nebenwohnsitz ab dem Geburtsjahr 2014) hätten sich von Samstag bis Dienstag an insgesamt acht Standorten in der Stadt kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Gekommen sind bis Dienstagnachmittag knapp 10.000.

Mit rund 20 Prozent liegt die Beteiligung deutlich unter dem Landesschnitt (knapp 40 Prozent), deutlich über der Beteiligung in Wien (13,5 Prozent) – und in etwa auf dem Niveau von St. Pölten.

Bis Dienstagnachmittag gab es 13 positive Tests, eine Positiv-Quote von 14 Prozent.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) führt die eher niedrige Beteiligung auf die „Zusammensetzung in der Stadt“ zurück, wie er im ORF sagte: „Wir haben eine riesengroßen Migrationsanteil, leider sind die Bürger mit Migrationshintergrund spärlich da, sich entsprechend testen zu lassen.“

Die Beteiligung sei „wenig zufriedenstellend“, sagt auch SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger: „Da bin ich mit dem Herrn Bürgermeister einer Meinung. In der Analyse des ‚Warum‘ unterscheiden wir uns aber diametral.“ Spenger führt die Beteiligung auf „wenig Vertrauen“ und eine „steigende Corona-Müdigkeit“ in der Bevölkerung zurück, ebenso habe die Angst, vor Weihnachten „mit einem positiven Test die ganze Familie in Quarantäne zu schicken“, eine Rolle gespielt.

Die Grünen werfen Schneeberger vor, „Spaltung zu fördern, wo es Zusammenhalt braucht“: „Es ist nicht hinnehmbar, dass ein bestimmter Teil der Wiener Neustädter als testfaul hingestellt wird“, sagt Klubobfrau Selina Prünster.

Im Rathaus weist man die Kritik zurück: Man habe im Vorfeld des Test-Wochenendes mit mehrsprachigen Plakaten und Schreiben darauf hingewiesen. Schneebergers Aussage fuße auf „permanenter Beobachtung“ an den einzelnen Standorten durch die Mitarbeiter, zudem habe es in Stadtvierteln mit höherem Migrationsanteil im Verhältnis zur Bevölkerung die wenigsten Tests gegeben.