Zum 100. Geburtstag: In Memorian Florian Jakowitsch

Neustadts Vorzeigekünstler Florian Jakowitsch wäre am vergangenen Samstag, dem 22 April, 100 Jahre alt geworden. Leider konnte er das Jubiläum nicht mehr feiern, weil er am 4. Juli 2020 verstorben ist. Jakowitsch lernte bei Carl Fahringer, studierte bei Anton Kolig und Herbert Böckl und widmete sein ganzes Leben der Kunst. Bis zu seinem Ableben blieb er seinen meist gegenständlich ausgeführten Themen treu und zeichnete leidenschaftlich gerne mit Graphit, Kohle, Ölkreiden und Rohrfeder.

Er galt als Meister beim Aquarellieren und seine christlichen Arbeiten, Glasfenster und Fastentücher, brachten ihm auch „Das Ritterkreuz des päpstlichen Silvesterordens“ ein, auf das er sehr stolz war. Einige seiner Werke finden sich noch heute in der Stadt, wie das Glasfenster in der Pfarre Herz Mariä oder sein Fastentuch für das Neukloster.

Jakowitsch erhielt viele Auszeichnungen von Land und Stadt. Er war ein echtes Original, das gerne mit Künstlerfreunden zeichnete und auch mal feierte.

Kranzniederlegung und Gedenktafel

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer (beide ÖVP) legten am vergangenen Samstag einen Kranz an Jakowitschs Grab am Wiener Neustädter Friedhof nieder. Der Bürgermeister würdigte dabei das langjährige Engagement, mit dem Florian Jakowitsch den Bereich Kunst und Kultur in Wiener Neustadt, aber auch weit darüber hinaus, viele Jahre lang geprägt hat: "Ich kannte Florian Jakowitsch seit meiner Kindheit – damals konnte ich immer wieder einen Blick in sein Atelier erhaschen, das in der Nähe der Wohnung meiner Eltern im Akademiepark war, und war schon damals beeindruckt von seinen Werken und seiner Leidenschaft für die Kunst".

Trotz weitreichender Bekanntheit und internationalen Erfolgen habe Florian Jakowitsch nie den Bezug zu seiner Heimat Wiener Neustadt verloren, so Schneberger, er habe „Zeit seines Lebens hier gelebt und gewirkt, und vor allem mit seinen Projekten in den Wiener Neustädter Pfarren deutliche Spuren in der Stadt hinterlassen, durch die er niemals in Vergessenheit geraten wird. Anlässlich seines 100. Geburtstages haben wir zum Gedenken nicht nur einen Kranz an seinem Grab niedergelegt, sondern werden auch eine Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnort aufstellen.“

Baumeister Josef "Pepi" Panis, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer mit der Gedenktafel an Florian Jakowitschs Grab am städtischen Friedhof. Foto: Stadt Wiener Neustadt, Michael Weller

Florian Jakowitsch wohnte in der Föhrenwaldgasse in der Breitenauer Siedlung, das Haus existiert inzwischen nicht mehr. Auf dem Areal wird ein von Baumeister Josef Panis geplantes Projekt realisiert – die Stadt Wiener Neustadt hat eine Gedenktafel angefertigt, die dort auch künftig an den bedeutenden Künstler erinnern soll.

