Marcella Sigmund–Graff ist die neue Präsidentin der Union Österreich von Soroptimist International (SI). Die Bad Fischauerin mit ungarisch-amerikanischen Wurzeln, die im Neustädter Soroptmisten-Club engagiert ist, hat damit für die nächsten zwei Jahre das höchste Amt dieser internationalen Frauenorganisation im Land inne.

Begonnen hat alles vor rund 19 Jahren, als die Mutter dreier mittlerweile erwachsener Töchter durch Margit Polly zum SI Club Wiener Neustadt Maria Theresia kam. Sigmund-Graff: „Ich kam zu den Soroptimistinnen, weil es mir wichtig war, mich über Frauenthemen weiter zu bilden und anderen Frauen - und natürlich auch Männern – diese Thematik näher zu bringen. Auch wollte ich für meine Töchter ich ein Beispiel sein.“

In Österreich 58 Clubs

Die in Rom geborenen US-Amerikanerin wuchs in Washington auf und hat dank eines sehr internationalen Familien- und Freundeskreises schon früh gelernt, über „den Tellerrand“ hinaus zu schauen. Neben der Präsidentschaft ist sie hauptberuflich für die Organisation im Studiengang Aerospace Engineering an der FH Wiener Neustadt zuständig.

Derzeit hat SI Österreich 58 Clubs, die sich mit anderen Ländern und Kontinenten vernetzen. Sigmund-Graff: „Wir sind keine Charity-Organisation, sondern uns geht es immer um die Verbesserung der Stellung der Frau in der Gesellschaft.“ Im März 2019 wird die Generalversammlung von SI Österreich in Wiener Neustadt über die Bühne gehen, wo 200 Frauen aus dem ganzen Land für zwei Tage die Stadt besuchen werden.