Zusätzliche Busse für vorübergehenden BRG-Standort

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

In den Jahren 2022 bis 2024 werden am BRG Gröhrmühlgasse in Wiener Neustadt umfassende Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten durchgeführt – die Schule ist daher für die nächsten beiden Jahre in einem Ersatzquartier am alten Stadion-Areal untergebracht. Um für die Schüler eine gute Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu gewährleisten, hat die Stadt die bestehenden Buslinien verstärkt und bietet Shuttle-Fahrten vom Hauptbahnhof in die Stadionstraße und wieder zurück an.

"Gemeinsam mit der Schule und der Bundesimmobiliengesellschaft konnten wir am Areal des ehemaligen Stadions einen geeigneten Standort für die vorübergehende Container-Schule des BRG Gröhrmühlgasse finden. Die Umsetzung des 'Viertel Grün', das auf diesem Areal entsteht, erfolgt stufenweise, sodass der Grund bis 2024 von der Schule genutzt werden kann. Die öffentliche Erreichbarkeit muss dabei natürlich gewährleistet sein, weshalb wir Verstärkerfahrten von und zum Bahnhof eingerichtet haben. Die Mitarbeiter unseres Verkehrsbetriebs stehen dabei in ständiger Verbindung mit den Verantwortlichen der Schule, sodass wir auf eventuelle Unzulänglichkeiten auch gleich reagieren können. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und wünschen gleichzeitig allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr", so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl und Bildungsstadtrat Philipp Gruber.

Die Schüler erreichen das Ausweichquartier mit den Bussen des städtischen Liniennetzes, zusätzlich gibt es drei Shuttle-Fahrten in der Früh sowie zu den Hauptendzeiten am Nachmittag, die direkt und ohne Haltestellen zwischen dem Bahnhof und der Bushaltestelle Merkur City bzw. Lokomotivstraße verkehren. Seitens der Verkehrsbetriebe wurde dafür auch ein Wartehaus vor der Container-Schule errichtet.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.