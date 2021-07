Die Sammlung findet am kommenden Donnerstag, dem 15. Juli, in der Stadionstraße am Parkplatz beim Friedhof statt. Bis zu einem haushaltsüblichen Gesamtgewicht von 25 kg werden in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr gefährliche Abfälle kostenlos entgegengenommen.

Folgende Abfälle können eingebracht werden: Akkus, Batterien, Farben und Lacke, Fieberthermometer, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Gasentladungslampen, Injektionsnadeln (bitte in durchstichsicheren Behältnissen), Säuren und Laugen, Medikamente, Motoröle, Neonröhren, Pflanzenschutzmittel, Speisefette und -öle (Austausche NÖLI-Kübel) Spraydosen mit Restinhalten, Toner, Kleinelektronikgeräte wie Bohrmaschine, Bügeleisen, Computer + Zubehör (ohne Bildschirm), Fön, Handys, Kaffeemaschine, Lichterketten, Staubsauger, usw.

Abfälle die bei der Mobilen Problemstoffsammlung nicht angenommen werden: Restmüll, Sperrmüll, Kunststoff, Papier, Altkleider, große Elektrogeräte, Altglas.