Seit zwei Jahrzehnten legen Robert Stachel, Ulrich Salamun und Peter Hörmanseder Politikern und Prominenten neue Worte in den Mund und werfen mit ihren Synchronisationen einen witzig-kritischen Blick auf die Tagespolitik. „Maschek XX – 20 Jahre Drüberreden“ ist der Titel des Programms, für das sie wieder zu dritt in ganz Österreich unterwegs sein werden. Über zwei Stunden Maschek-Klassiker, im Original und im Remix – plus nie gezeigte Bonus-Tracks gibt es am Freitag, dem 12. Oktober, um 20 Uhr in der Arena Nova zu sehen.

Und was ergibt der Rückblick? Ihren Werdegang bezeichnet die Gruppe als linear. „Anfangs spielten wir nur kurze Gastauftritte in Clubs und bei Festivals, ab 2002 hatten wir abendfüllende Termine und ein festes Haus, das Wiener Rabenhof Theater. Dann kam das Fernsehen dazu und in den letzten zehn Jahren konnten wir alleine von Maschek leben“, so Robert Stachel gegenüber der NÖN.

Unterhaltsame Medienkritik

Was nicht alle wissen: Maschek hat Wurzeln in Neustadt. „Maschek wurde bereits zu zwei Dritteln in Neustadt begründet, als Ulrich Salamun und ich uns 1978 in der Blockflötenklasse der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule kennengelernt haben. In unserer Schulzeit am BG Babenbergerring begannen wir schon, gemeinsam Blödsinn zu machen, auch wenn weniges davon bühnentauglich war“, erzählt Robert Stachel weiter.

Als größten Erfolg bezeichnen sie, dass sie 20 Jahre durchgehalten haben und das Publikum immer noch begeistert dabei ist. Zur Aufgabe haben sich die Satiriker eine unterhaltsame Medienkritik gemacht. „Wir wollen dem Publikum nicht unsere politische Meinung mitteilen, sondern einen anderen Blick auf die Medieninszenierung anbieten. Glaubt nicht alles, lacht erstmal drüber!“, so Stachel.