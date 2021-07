Die beiden Neustädter Ärztelegenden und „Rekordhalter“ am „Platz der Gesundheit“, Gunter Chichocki und Dietmar Baumgartner verabschiedeten sich in den letzten Monaten in die wohlverdiente Pension, auch wenn beide bei Impf- und Teststraßen noch fleißig im Einsatz sind.

Doch angesichts der Pandemie war in den vergangenen Wochen für eine gebührende Verabschiedung weder Zeit noch Gelegenheit. Und so wurde der offizielle Abschied für den Allgemeinmediziner Gunter Chichocki nach 31 (!) Jahren und Kinderarzt Dietmar Baumgartner nach 15 Jahren im Ärztezentrum PRO-VITA nun nachgeholt.

Platz der Gesundheit-Initiator und Apotheker Michael Herget führte zunächst durch seine neue Bahnhof-Apotheke, danach ging es zum Abschiedsfoto vor das Ärztezentrum. Der Abschluss und gemütliche Teil fand dann samt Gattinnen beim Heurigen Piribauer in Neudörfl statt.