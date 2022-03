Zwei Brandalarme gleichzeitig: Feuerwehr gefordert

Gleich zweimal Feueralarm gab es am Samstag gegen Mittag für die Wiener Neustädter Feuerwehr. In einer Tiefgarage hinter dem Bahnhof wurde von einem Anrufer ein brennendes Fahrzeug gemeldet - was beim Eintreffen der Feuerwehr aber nicht der Fall war.

"Dies stellte sich zum Glück als Fehleinschätzung heraus", meldet Kommandant Christian Pfeiffer. Als "echt" stellte sich aber der zweite Alarm heraus: In der Lagergasse musste die Feuerwehr in einem Gebäudekomplex zu einem Dehnfugenbrand ausrücken.

