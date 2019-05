Beim Turnier, das in der Disziplin 8-Ball ausgetragen wurde, waren 30 Spieler aus ganz Niederösterreich am Start. Der BC La Palma Wiener Neustadt-Spieler Thomas Radakovits zeigte sich in guter Form und stieg ohne Probleme in die Finalrunde der besten Acht auf.

Dort zog er mit 5:2 gegen Socha W. (BC Traisenpark) und 5:1 gegen Ziervogel M. (BC Traisenpark) ins Finale ein. Mit einem 6:3 gegen Posch Ch. (BSV Baden) sicherte er sich den Turniersieg.