Der 1. MAV Wiener Neustädter SC dürfte kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers stehen. Und das ist ein alter Bekannter: Christian Aflenzer soll schon bald an der Seitenlinie der Blau-Weißen stehen und die Nachfolge von Oliver Oberhammer antreten. Aflenzer würde beim SC eine herausfordernde Aufgabe übernehmen, denn die Wiener Neustädter sind derzeit auf dem letzten Tabellenplatz in der Regionalliga Ost. Christian Aflenzer war als Spieler Profi in vier verschiedenen Ländern, vor rund 15 Jahren war er Spielertrainer beim WNSC in der 2. Landesliga Ost.