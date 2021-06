Die Wiesmather Volkspartei hat einen neuen Chef: Beim Gemeindeparteitag am Donnerstag wurde Geschäftsführender Gemeinderat Andreas Neubauer einstimmig zum neuen Obmann gewählt – er beerbt damit Bürgermeister Erich Rasner, der die Funktion seit dem Jahr 2018 inne hatte.

Rasner macht aber als Stellvertreter weiter, zweiter Stellvertreter ist Martin Klaus. Julia Piribauer wurde zur Schriftführerin gewählt, Marion Rosenkranz zu ihrer Stellvertreterin. Für die Parteifinanzen verantwortlich zeichnen Vizebürgermeister Hubert Kornfeld sowie sein Vize Reinhard Kornfeld.

In seiner Antrittsrede hob Neubauer die „gute Stimmungslage und den Zusammenhalt innerhalb der Ortspartei“ hervor, wie es in einer Aussendung der Partei hieß. Wichtig sei es ihm unter anderem, Jugendliche in der Gemeinde für politische Tätigkeit zu motivieren und auch die sozialen Netzwerken stärker zu nutzen.