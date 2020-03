Der Polizeiposten in Wiesmath in der Buckligen Welt ist derzeit geschlossen. Ausschlaggebend dafür ist ein Corona-Verdacht: Eine Beamtin war in Salzburg auf Ski-Urlaub und lässt sich derzeit auf das Virus testen - ein Ergebnis steht noch aus, weshalb der Posten derzeit noch geschlossen ist. Sämtliche Beamten des Postens (die Dienstelle ist mit sieben Polizisten relativ klein) sind derzeit dienstfrei gestellt, das Gebiet wird von den umliegenden Polizeiposten übernommen. Die Polizeiinspektion wurde von einem ABC-Spezialtrupp des Bundesheeres desinfiziert.