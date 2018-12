Unter dem Motto "Ob Alt oder Jung - schauts vorbei an Sprung" fand am Stefanitag der 40. Dirndlball der Wiesmather Schuhplattler statt. Wie in den vergangenen Jahren luden sie dazu ins Vereinshaus, wo sie die Gäste mit ihren Tänzen und ihrer selbst choreographierten Mitternachtseinlage begeisterten. Dank größeren Nachkaufs von Trachtengewand konnten dabei die Burschen erstmals in gleicher Lederhose sowie die Mädchen in einheitlichen Dirndlkleidern auftreten. Die Vorführung - Teil ihres insgesamt 33 Tänze umfassenden Reportoirs - war damit noch beeindruckender.