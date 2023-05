1.600 Besucher bei Wein-Event in der Wiener Neustädter Innenstadt

Rund 1.600 Weinliebhaber strömten vergangenen Donnerstagabend beim zweiten „Wine in the City“ durch die Fußgängerzonen der Innenstadt. Martin Reinelt und Xaver Paur von der Vino-Neustadt sowie Thomas Strachota von „Wine in the City“ durften sich über die Generali als Presenting Partner freuen.

Nach der offiziellen Eröffnung durch ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger machte man sich auf den Weg durch die Innenstadt. An 15 Standorten – darunter Generali Versicherung, Elektro Alfons, Notar Platzer, die Juweliere Freiberger und Beier & Sohn, Sparkasse, Ruefa, Vino-Neustadt, Volksbank, Goldsteiner, Notar Puhr & Partner, Reisebüro Kuoni, Das Feinkost Kartell, Czeczelits und Schloss & Riegel – bekamen die Besucher Wein-Kostproben.

Von Rośe über Weiß- bis Rotwein gab es bei insgesamt 20 Winzern alles, was das Herz begehrte. Vertreten waren die Weingüter Gaitzenauer, Andreas Artner, Holzmann, Zöchling, Wachter, die Schwertführerinnen, Zahel, Herzog, Juliana Wieder, Zehetbauer, Henkell Freixenet, Hufnagl, Schwoga, Mario Altan, Strass, Johannes Gebeshuber, Lackner-Tinnacher, Kleinhöfleinerhof Familie Ackerl, Heggenberger und Döller.

