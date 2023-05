Einkaufen und Weinverkosten in der Wiener Neustädter Innenstadt

Mittlerweile zum zweiten Mal findet in der Wiener Neustädter Innenstadt das Shopping- & Verkostungsevent „Wine in the City“ statt. Gemeinsam mit VINO Neustadt, der Stadt Wiener Neustadt und der Generali Versicherung AG werden im Rahmen von „Wine in the City“ eine Vielzahl von Geschäften länger geöffnet sein und für ihre Besucher Weinproben von Top-Winzern parat haben.

Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger unterstützt diese Aktion zur Belebung der Innenstadt ebenso, wie die Generali Versicherung AG. Partner und Mitveranstalter von „Wine in the City“ ist wie im Vorjahr VINO Neustadt, die bekannte Vinothek auf dem Marienmarkt – wo natürlich ebenfalls tolle Weine kredenzt werden.

Die Veranstalter freuen sich auf "Wine in the City". Foto: Weller

„Mir ist wichtig, dass die Wiener Neustädter Innenstadt belebt wird und so unsere tollen Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten beworben werden“, erklärt Bürgermeister Schneeberger. Das wiederum kann Martin Reinelt, Eigentümer der Vinothek und Weinbar VINO Neustadt, der auch als Mitveranstalter von „Wine in the City“ fungiert, nur unterschreiben: „Ganz klar, dass wir mit unserer Location auf dem Marienmarkt nicht nur mit dabei sind, sondern Veranstaltungen wie 'Wine in the City‘ auch selbst vorantreiben. Denn nur Leben in der Innenstadt sichert auch das Überleben der Unternehmen.“

Derzeit sind bereits 15 Locations für die Veranstaltung angemeldet. Neben Generali Versicherung AG und VINO Neustadt werden etwa auch die Volksbank Wiener Neustadt, Elektro Alfons, Notar Platzer, Juwelier R. Bayer & Sohn GmbH & CoKG, Juwelier Freiberger, Ruefa Reisebüro Wiener Neustadt, Wiener Neustädter Sparkasse, Goldsteiner und Partner SteuerberatungsgmbH & CoKG, Öffentlicher Notar Peter PUHR & Partner, Reisebüro Kuoni Ges.m.b.H., das Feinkost Kartell, Schloss & Riegel Sicherheitstechnik GmbH und Autohaus Czeczelits GmbH dabei sein.

Die Event-Winzer sind: Weingut Gaitzenauer, Weingut Andreas Artner, Weingut Holzmann, Weingut Hufnagel, Weingut Juliana Wieder, Weingut Schwertführer & Schwerführerinnen, Weingut Döller, Weingut Herzog, Weingut Zöchling, Weingut Heggenberger, Weingut Stefan Zehetbauer, Kleinhöfleinerhof Familie Ackerl, Henkell-Freixenet, Weingut Schweighofer, Weingut Lackner-Tinnacher, Weingut Strass, Weingut Gebeshuber, Mario Altan.

Tickets (29 Euro pro Person) gibt es an der Abendkasse am Marienmarkt bei VINO Neustadt ab 17 Uhr oder unter https://echo.ticketmachine.de/de/events/unseated/select_unseated?event_id=8921.

