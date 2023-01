Hoffnung auf Schnee bleibt im Bezirk Wiener Neustadt

Werbung

Es sind eher trübe Aussichten, wenn man in die Skigebiete der Region blickt. Die weißen Pisten springen einem sofort ins Auge, denn rundherum ist alles grün. Die NÖN startete einen Rundruf und fragte nach, ob trotz der nicht optimalen Bedingungen viele Gäste kommen. Im Naturschnee-Skigebiet Unterberg wartet man derzeit noch vergeblich auf Schnee. Die Gäste bleiben deshalb aber nicht aus, denn „Wandern ist bei uns sowieso immer ein Thema“, erzählt Erich Panzenböck, einer der Geschäftsführer des Naturschnee-Skigebiets Unterberg. „Die Wanderer nutzen zurzeit diese Verhältnisse aus“, betont er im Gespräch mit der NÖN.

Vergangene Saison war durchschnittlich

In der letzten Saison konnte man etwa 17 Skitage verzeichnen. Das sei laut Panzenböck eine durchschnittliche Saison. „Wir hatten wirklich schöne Skitourentage, das wurde von den Gästen sehr genutzt. Es gab für uns aber auch schon Winter, da hatten wir keinen einzigen Betriebstag“, erinnert er sich zurück.

Die Hoffnung auf Naturschnee bleibt aber, denn „der Winter ist noch nicht ganz vorbei. Erst ab Mitte März wird es mit einer Skisaison eher unwahrscheinlich“, so Panzenböck. Vom Naturschneeprinzip selbst wolle man nach wie vor nicht abrücken: „Wir sind uns der Situation bewusst. Doch gewisse Regionen haben Schnee produziert und trotzdem geschlossen. Da wurde eine Unmenge an Energie und Kosten hineingesteckt.“

Liftbetrieb bleibt für Wanderer aufrecht

Wenn man in die Skigebiete in den Nachbarbezirk Neunkirchen blickt, dann ist der Schneemangel auch hier ein großes Thema. So ist etwa in Puchberg am Schneeberg trotz enormer Anstrengungen kein Betrieb möglich. Die Schneeberg-Sesselbahn steht aber an den Wochenenden und in den Semesterferien auch unter der Woche für Wanderer zur Verfügung.

Etwas besser sieht es aktuell in St. Corona in der „Wexl Arena“ aus. Hier ließ man in den Winterferien mit einer ganz besonderen Nachricht aufhorchen: Die Sommerrodelbahn ging erstmals im Winter in Betrieb. Auf das Skifahren will man aber dennoch nicht verzichten. Obwohl auch hier links und rechts der Piste alles grün ist, sei ein Betrieb dennoch gut möglich. Und das Angebot werde gut angenommen.

Das Angebot etwas abspecken muss man ab dieser Woche am Semmering. Wie die Bergbahnen mitteilten, werden die Rodelbahn sowie die Familienpiste wegen der Wetterbedingungen vorerst geschlossen. Alle anderen Pisten bleiben in Betrieb. Man hoffe nun auf die prognostizierte Abkühlung, um wieder beschneien zu können.

