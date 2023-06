Puchegger-Wirt und Krumbacherhof bei „Top Wirt“-Gala ausgezeichnet

Nach insgesamt fünf Jahren als Küchenchef übernahm der 33-jährige Spitzenkoch den führenden Leitbetrieb in den Wiener Alpen in Niederösterreich. „Wenn junge Wirtinnen und Wirte die Traditionen der Vergangenheit mit frischem Wind und innovativen Ideen verbinden, entsteht ein moderner und zukunftsfitter Wirtshausbetrieb. Immer mehr junge Persönlichkeiten übernehmen in Niederösterreich Verantwortung und prägen somit in den nächsten Jahren die kulinarische Linie im Land. Diese Entwicklung macht uns stolz und sorgt dafür, dass das kulturelle Erbe in der Region weiterentwickelt wird“, erklärte Michael Duscher, Jurymitglied und Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Michael Duscher (Geschäftsführer Niederösterreich Werbung), Karin und Andras Ottner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Harald Pollak (Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur). Foto: Seidl+Seidl, Seidl+Seidl

Beim Sommerfest der Niederösterreichischen Wirtshauskultur im Schloss Grafenegg wurden vor rund 400 Gästen die Top-Wirte der Tourismusdestinationen ausgezeichnet. „Top-Wirt Wiener Alpen“ ist der Krumbacherhof von Karin und Andreas Ottner in Krumbach.

Den Titel „Top-Wirt Niederösterreich 2023/24“ sicherte sich das Landgasthaus Essl aus Rührsdorf, das auch „Top-Wirt Donau“ ist.