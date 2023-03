„Herd aus“ im Haubenlokal Schmutzer mit Jahresende

Für Spezialitäten vom Schneebergland-Rind, einer großen Käse- und Weinauswahl, hausgemachte Marmeladen, Edelbrände und vieles mehr ist das Landgasthaus Schmutzer bekannt. Wer die regional inspirierte Hauben-Küche von Ute und Josef Schmutzer noch einmal genießen möchte, muss sich aber beeilen, denn der Betrieb schließt mit Jahresende für immer seine Pforten.

Josef und Ute Schmutzer gehen mit Jahresende in Pension. Foto: NÖN, Doris Damböck

Der letzte Öffnungstag und die letzte Veranstaltung fallen mit Silvester am 31. Dezember zusammen. „Wir werden noch einmal ordentlich feiern und ein schönes Silvesterdinner ausrichten“, so Josef Schmutzer im NÖN-Gespräch. „Danach gehen wir in Pension, denn irgendwann ist alles einmal aus.“ Dessen Gattin Ute ist seit drei Jahren in Pension und hat es endlich verdient, Ruhe zu haben. Hauptproblem ist der Mangel an qualifiziertem Personal. „Wir arbeiten zeitweise nur mehr zu zweit.“ Trotz guter Bezahlung seitens der Familie Schmutzer lässt sich kein Personal finden. Aufgrund dieses Problems könne man aktuell auch nicht mehr so viele Gäste bewirten.

Josef Schmutzer beim Gleitschirmfliegen. Diesem Hobby will der Gastronom in Zukunft verstärkt nachgehen. Foto: Baldauf

Das Gasthaus ist seit 1870 in Familienbesitz. Zuerst diente es als Bauernhaus, später wurde hier am Wochenende ausgeschenkt. In den 1930er Jahren ist das Wirtshaus der Wirtschaftskrise zum Opfer gefallen. Mit der Übernahme der Eltern von Josef Schmutzer 1961 wurde dem Haus neues Leben eingehaucht und zu neuem Glanz verholfen.

Josef und Ute Schmutzer haben mit 1. Jänner 1981 den elterlichen Betrieb übernommen. Gattin Ute hatte die Wirtshausküche über und fuhr laufend auf Weiterbildungskurse zu den renommiertesten Köchen in Österreich, Italien, der Schweiz oder Süddeutschland. Das machte sich bezahlt, erhielt doch das Landgasthaus 1994 eine Haube und wird seitdem im Gault&Millau geführt. Josef Schmutzer hütete nebenbei die fünf gemeinsamen Kinder und kümmerte sich um den Haushalt. Sie sind seit 45 Jahren glücklich verheiratet.

Wenn das Restaurant geschlossen ist, möchte sich Josef Schmutzer auf sein Hobby konzentrieren. Der Sportler liebt Gleitschirmfliegen und hat ein großes Ziel: „Ich möchte 250 Kilometer Streckenfliegen, wenn alles passt.“ Bisher hat er 219 Kilometer in einem durch geschafft. Das möchte er demnächst toppen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.