Nach der zweiten erfolgreichen Saison 2018 steht das nächste Hit-Musical im Steinbruch Winzendorf auf dem Programm: „Carmen – Das Musical“. Mit der Musik von Frank Wildhorn wird damit erstmalig eine deutschsprachige Erstaufführung auf einer niederösterreichischen Sommerbühne gezeigt.

Unter dem Titel der gleichnamigen Oper erschafft Frank Wildhorn eine Komposition zwischen modernem Musical, feurigen Flamenco-Rhythmen und gefühlvollen Gitarrenklängen. Der Broadway-Starkomponist ist für seine weltweit gespielten Musicals „Jekyll & Hyde“, „Dracula“, „Rudolf“ uvm. bekannt.

"Wir freuen uns sehr"

Das Team des Musicalsommers mit Intendantin Marika Lichter ist bereits voller Vorfreude: „Nach dem tollen Feedback unseres Publikums und dem großen Andrang im letzten Sommer, dürfen wir erneut auf die Begeisterung unseres Publikums hoffen“, so die Produzenten Benedikt Karasek und Jérôme Berg. Und weiter: „Wir freuen uns auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Regisseur Erik Petersen.“ Der Regisseur aus Deutschland inszeniert unter anderem am Staatstheater Darmstadt „Kiss me Kate“ und am Theater Magdeburg das Musical „Anatevka“.

Die Premiere von „Carmen – Das Musical“findet am 27. Juni 2019 im Steinbruch statt.

Alle Infos und Tickets unter: www.musicalsommer-winzendorf.at